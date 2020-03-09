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09 березня 2020, понеділок, 15:04 13
Силові структури 2020-03-09T16:30:02+02:00
Українські Новини
Канада має намір виділити $2 млн для розвитку Нацполіції України

Канада має намір виділити $2 млн для розвитку Нацполіції України

Елизавета Кесельман
Канада, Нацполіція, МЗС Канади, надання підтримки
Нацполиция. Фото: informator.dp.ua
Нацполиция. Фото: informator.dp.ua

Канадська влада заявила про наміри, протягом трьох років виділити більше 2 мільйонів канадських доларів (близько 1,5 млн доларів США) на розвиток і підтримку Національної поліції України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Канади.

"Міністр Франсуа-Філіп Шампань оголосив про надання понад $2 млн протягом трьох років з метою сприяння зміцненню потенціалу Національної поліції України в плануванні, здійсненні операцій, моніторингу та перегляду процесу реформування", — йдеться в повідомленні.

У травні 2019 року канадський посол Роман Ващук заявив, що Канада в майбутньому продовжить надавати підтримку Україні, розширивши існуючі програми і почавши нові.

Як повідомляли Українські Новини, раніше конгрес США схвалив оборонний бюджет з $300 мільйонами для України.

Крім того, в серпні Україна і США узгодили умови протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Раніше державний департамент США схвалив продаж Україні Javelin на 47 млн доларів.

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