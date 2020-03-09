В Судане на премьер-министра совершили нападение, взорвав его автомобиль

После того, как в Лондоне боец от ИГИЛ совершил терракт, в центре столицы Судана неизвестные пытались убить премьер-министра государства Абдаллу Хамдука. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нападавшие атаковали кортеж чиновника, и как передает ведомство, покушение произошло перед выездом на мост.

Государственное радио сообщает, что колонну обстреляли снарядом, а государственное телевидение — что в нее попала бомба.

Премьер- министр не пострадал, его переместили в безопасное место, он чувствует себя хорошо.

Хамдук был назначен премьер-министром в августе 2019 года. Ранее в результате протестов президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, его заменило переходное правительство из военных генералов и гражданских лиц.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре на Лондонском мосту мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.

Кроме того,в августе на депутата Раду Куприя напали неизвестные под Киевом.