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09 марта 2020, понедельник, 14:34 51
Мир 2020-03-09T14:34:20+02:00
Українські Новини
В Судане на премьер-министра совершили нападение, взорвав его автомобиль

В Судане на премьер-министра совершили нападение, взорвав его автомобиль

Елизавета Кесельман
Покушение, Убийство, Судан, Покушение на чиновника
Машина. Фото: pixabay.
Машина. Фото: pixabay.

После того, как в Лондоне боец от ИГИЛ совершил терракт, в центре столицы Судана неизвестные пытались убить премьер-министра государства Абдаллу Хамдука. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нападавшие атаковали кортеж чиновника, и как передает ведомство, покушение произошло перед выездом на мост.

Государственное радио сообщает, что колонну обстреляли снарядом, а государственное телевидение — что в нее попала бомба.

Премьер- министр не пострадал, его переместили в безопасное место, он чувствует себя хорошо.

Хамдук был назначен премьер-министром в августе 2019 года. Ранее в результате протестов президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, его заменило переходное правительство из военных генералов и гражданских лиц.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре на Лондонском мосту мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.

Кроме того,в августе на депутата Раду Куприя напали неизвестные под Киевом. 

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