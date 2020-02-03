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03 февраля 2020, понедельник, 17:02 71
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Українські Новини
Теракт в Лондоне: нападавший был "бойцом ИГИЛ"

Теракт в Лондоне: нападавший был "бойцом ИГИЛ"

Валерия Драгомирова
Нападение, Полиция, Лондон, Исламское государство

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя отвественность за нападение, совершенное 2 февраля на юго-западе Лондона. Об этом сообщает "ВВС Россия" со ссылкой на агенство Amaq.

Информационное агентство Amaq, связанное с ИГ, сообщает, что нападавший был "бойцом ИГ", а сама атака была совершена в ответ на "призывы к нападению на граждан стран коалиции".

Отмечается, что полиция Британии пока не подтверждает информацию о том, что за нападением в Лондоне стоит ИГ.


В воскресенье на юге Лондона произошел теракт, совершенный человеком, осужденным за терроризм, но отпущенным условно-досрочно из тюрьмы неделю назад. Также известно, что нападавший ранее выражал поддержку идеологии ИГ.

Это второе нападение в британской столице за неполные три месяца, осуществленное после освобождения нападавшего из заключения, что заставляет общество всерьез задуматься об уровне обеспечения безопасности в стране.



Как сообщали Українські Новини, в ноябре на Лондонском мосту мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.

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