Неизвестные напали на депутата Рады Куприя под Киевом

Неизвестные напали на депутата Верховной Рады Виталия Куприя (внефракционный) около Гостомеля Киевской области.\r\nОб этом он написал в Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Очередное покушение на меня", - написал депутата.\r\nПо его словам, утром в пятницу, 16 августа, 2 мужчин и 1 девушка напали на него на ул. Прорезной в Гостомеле.\r\n"Я бился с ними, у меня поврежден пиджак", - заявил Куприй.\r\nДепутат отметил, что против него применили слезоточивый газ.\r\nТакже у него повреждена рука.\r\nПо словам депутата, нападавшие скрылись на автомобиле Opel.\r\nКуприй отметил, что преступники - чеченской наружности.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 3 мая 4 неизвестных совершили разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника в Киевской области.