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16 августа 2019, пятница, 14:27 139
Происшествия 2019-08-16T14:27:57+03:00
Українські Новини
Неизвестные напали на депутата Рады Куприя под Киевом

Неизвестные напали на депутата Рады Куприя под Киевом

Фото: https://www.facebook.com/vitaliy.kupriy
Фото: https://www.facebook.com/vitaliy.kupriy

Неизвестные напали на депутата Верховной Рады Виталия Куприя (внефракционный) около Гостомеля Киевской области.

Об этом он написал в Facebook, передают Українськi Новини.

"Очередное покушение на меня", - написал депутата.

По его словам, утром в пятницу, 16 августа, 2 мужчин и 1 девушка напали на него на ул. Прорезной в Гостомеле.

"Я бился с ними, у меня поврежден пиджак", - заявил Куприй.

Депутат отметил, что против него применили слезоточивый газ.

Также у него повреждена рука.

По словам депутата, нападавшие скрылись на автомобиле Opel.

Куприй отметил, что преступники - чеченской наружности.

Как сообщали Українськi Новини, 3 мая 4 неизвестных совершили разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника в Киевской области.

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