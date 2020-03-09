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  • У Судані на прем'єр-міністра здійснили напад, підірвавши його автомобіль
09 березня 2020, понеділок, 14:34 15
Світ 2020-03-09T16:30:03+02:00
Українські Новини
У Судані на прем'єр-міністра здійснили напад, підірвавши його автомобіль

У Судані на прем'єр-міністра здійснили напад, підірвавши його автомобіль

Елизавета Кесельман
Судан, Напад, Замах, Замах на депутата
Машина. Фото: pixabay.
Машина. Фото: pixabay.

Після того, як в Лондоні боєць від ІДІЛ здійснив теракт, в центрі столиці Судану невідомі намагалися вбити прем'єр-міністра держави Абдаллу Хамдука. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що нападники атакували кортеж чиновника, і як інформує відомство, замах стався перед виїздом на міст.

Державне радіо повідомляє, що колону обстріляли снарядом, а державне телебачення — що в неї влучила бомба.

Прем'єр - міністр не постраждав, його перемістили в безпечне місце, він почуває себе добре.

Хамдук був призначений прем'єр-міністром у серпні 2019 року. Раніше в результаті протестів президент Судану Омар аль-Башир був відсторонений від посади, його замінило перехідний уряд з військових генералів і цивільних осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді на Лондонському мосту чоловік з ножем напав на перехожих, в результаті чого загинули дві людини. Поліція застрелила нападника.

Крім того,у серпні на депутата Ради Купрія напали невідомі під Києвом.

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