Зеленский с женой почтили память Шевченко

Президент Владимир Зеленский почтил память поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины с его дня рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. Зеленский вместе с женой Еленой возложили цветы к памятнику поэта в Киеве. Владимир Зеленский с женой Еленой у памятника Тарасу Шевченко. Фото: пресс-служба Президента "Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины с дня рождения великого украинского поэта", - говорится в сообщении. Памятник Тарасу Шевченко. Фото: пресс-служба Президента Как сообщали Українськi Новини, 9 марта исполняется 206 лет со дня рождения великого украинского поэта, одного из главных деятелей украинской литературы, прозаика и художника Тараса Григорьевича Шевченко, произведения которого изучают в украинских школах и университетах. Ранее вышел первый украинский фильм о 10-летней ссылке Тараса Шевченко. Кроме того, 12 марта на экраны выйдет фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко.