Зеленский с женой почтили память Шевченко

Президент Владимир Зеленский почтил память поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины с его дня рождения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский вместе с женой Еленой возложили цветы к памятнику поэта в Киеве.

Владимир Зеленский с женой Еленой у памятника Тарасу Шевченко. Фото: пресс-служба Президента

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины с дня рождения великого украинского поэта", - говорится в сообщении.

Памятник Тарасу Шевченко. Фото: пресс-служба Президента

Как сообщали Українськi Новини, 9 марта исполняется 206 лет со дня рождения великого украинского поэта, одного из главных деятелей украинской литературы, прозаика и художника Тараса Григорьевича Шевченко, произведения которого изучают в украинских школах и университетах.



Ранее вышел первый украинский фильм о 10-летней ссылке Тараса Шевченко.