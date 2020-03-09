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09 марта 2020, понедельник, 13:15 1332
Президент 2020-03-09T13:28:57+02:00
Українські Новини
Зеленский с женой почтили память Шевченко

Зеленский с женой почтили память Шевченко

Анна Рудык
Тарас Шевченко, Кобзарь, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Зеленский с женой почтили память Шевченко. Фото: пресс-служба Президента
Зеленский с женой почтили память Шевченко. Фото: пресс-служба Президента

Президент Владимир Зеленский почтил память поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины с его дня рождения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский вместе с женой Еленой возложили цветы к памятнику поэта в Киеве.

Владимир Зеленский с женой Еленой у памятника Тарасу Шевченко. Фото: пресс-служба ПрезидентаВладимир Зеленский с женой Еленой у памятника Тарасу Шевченко. Фото: пресс-служба Президента

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины с дня рождения великого украинского поэта", - говорится в сообщении.

Памятник Тарасу Шевченко. Фото: пресс-служба ПрезидентаПамятник Тарасу Шевченко. Фото: пресс-служба Президента

Как сообщали Українськi Новини, 9 марта исполняется 206 лет со дня рождения великого украинского поэта, одного из главных деятелей украинской литературы, прозаика и художника Тараса Григорьевича Шевченко, произведения которого изучают в украинских школах и университетах.

Ранее вышел первый украинский фильм о 10-летней ссылке Тараса Шевченко.

Кроме того, 12 марта на экраны выйдет фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко.

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