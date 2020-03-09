"Слуга народа" ищет замену Авакову, - депутат

Партия "Слуга народа" ищет кандидата на должность заместителя министра внутренних дел, который в перспективе мог бы заменить Арсена Авакова, который задекларировал более миллиона гривен зарплаты в МВД за прошлый год, интервью 24 каналу.

Так, Кравчук заявила, что у фракции есть вопросы к Авакову.

"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", - сказала депутат.

Также Кравчук заявила, что Авакова могут заменить в случае, если найдется заместитель главы МВД, который сможет это сделать.

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде. Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения", - сказала Кравчук.

Как сообщали Українські Новини, Криклий, Малюська, Аваков и Федоров остались на своих местах, а Пристайко и Кулеба поменялись должностями.

Также Кабмин и МВД отчитались о зарплате Авакова с разницей в 100 тыс. гривен