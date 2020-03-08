У Тельцов будет скакать давление, а у Близнецов возможна головная боль — гороскоп здоровья на понедельник

9 марта для украинцев сделали выходным. Но астрологи уверяют, что у болезней и плохого самочувствия выходных нет. О том, что советуют делать звезды всем знакам зодиака для того, чтобы избежать их в понедельник, 9 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день звезды советуют Овнам уделить внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы избежать проблем в будущем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов в понедельник будет скакать давление. Звезды советуют иметь при себе тонометр и средства, которые помогут привести давление в норму.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Головная боль будет мешать Близнецам вести дела в обычном режиме. Если есть такая возможность, то дела лучше отменить и посвятить понедельник отдыху.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам звезды советуют не нагружать себя в понедельник делами и заботами. Лучше восстановите силы, скоро они понадобятся.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы должны быть внимательными с успокоительными средствами. Не следует принимать те средства, которые тормозят нервую систему и вызывают сонливость.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В понедельник Девы могут нанести вред организму, если будут заниматься тяжелым спортом. Звезды советуют перенести занятия на другой день.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам не следует в этот день заниматься экстримальными видами спорта, ведь в понедельник Весы будут немного рассеянными.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В понедельник звезды советуют Скорпионам прислушаться к своему организму. В этот день дайте ему все необходимые микроэлементы и витамины.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Для того, чтобы набраться сил перед предстоящей рабочей неделей, Стрельцам следует лечь пораньше спать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козергам уделить внимание коже. Посвятите день уходовым процедурам.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В понедельник звезды советуют Водолеям держаться подальше от стрессов и серьезных переживаний. Дайте своей нервной системе отдохнуть.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В понедельник звезды советуют Рыбам держать ноги в тепле и сухости, а голову в холоде. Эта формула поможет избежать простуды.

Как сообщали Українські Новини, 9 марта пройдут небольшие дожди, а со второй половины марта начнутся заморозки.