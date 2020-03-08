В Амстердаме утвердили главу международной следственной группы от Украины

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группы от Украины по делу MH17. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Паботу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек, продолжено. В Совместную следственную группу (Joint Investigation Team) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Сегодня в Амстердаме согласовано и утверждено обновленный список членов Совместной следственной группы от Украины. От Офиса Генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность.

Ранее Українські Новини сообщали, что Государственная пограничная служба задержала бывшего боевика, осуществлявшего охрану места крушения самолета Malaysia Airlines рейса МН17. Позже суд арестовал охранника места катастрофы по подозрению в участии в группировке "ДНР".