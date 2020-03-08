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08 марта 2020, воскресенье, 22:20 1244
Общество 2020-03-08T22:20:43+02:00
Українські Новини
От коронавируса за сутки в Италии скончалось больше 130 человек

От коронавируса за сутки в Италии скончалось больше 130 человек

Ольга Фандорина
Италия, коронавирус в Европе, Смерть от коронавируса, коронавирус в Италии

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек. Об этом сообщает Il Fatto Quotidian.

Сообщается, что за сутки в Ломбардии было зарегистрировано 769 новых случаев заражения, число умерших возросло до 257. Всего в Италии умерли 366 человек.

Общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс. и составляет 6387.

В то время, как количество заболевших коронавирусом по всему миру приближается к отметке 100 тысяч, в Ватикане зафиксировали первый случай заражения смертельной пневмонией.

Как сообщали Українські Новини, 7 человек были госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

Ранее в Украине зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции.

Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Всемирная организация здравоохранения решила направить своих экспертов в Украину в связи с тревожной ситуацией, вызванной распространением коронавируса Covid-19.

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