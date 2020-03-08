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08 марта 2020, воскресенье, 17:44 32
Общество 2020-03-08T17:44:43+02:00
Українські Новини
На Марш женщин пришли 2 тысячи человек, мероприятие прошло спокойно

На Марш женщин пришли 2 тысячи человек, мероприятие прошло спокойно

Ольга Фандорина
8 марта, Права женщин, Марш женщин, Женские права

Около 2 тыс. человек провели акции за гендерное равноправие "Марш женщин" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Столкновений и провокаций допущено не было, запланированные акции прошли спокойно. Всего в шествии участвовало около 2 000 человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины", - сказано в нем.

В столице прошли акции различной направленности, поэтому полицейские пристально следили за порядком и оперативно реагировали в целях недопущения конфликтов и любых нарушений.

Кроме того, с участниками и организаторами мероприятий работали представители полиции диалога, задача которых заключается в предотвращении провокаций и разъяснении присутствующим об ответственности в случае нарушения правопорядка.

Во время шествия кратковременно перекрывали движение по улице Михайловской и Европейской площади.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний. 

Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день.

Также Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. 

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