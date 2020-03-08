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08 марта 2020, воскресенье, 17:09 1396
Политика 2020-03-08T17:10:10+02:00
Українські Новини
Малюська принес жене розу, поздравил с 8 марта и спросил, не слишком ли глупый у него вид

Малюська принес жене розу, поздравил с 8 марта и спросил, не слишком ли глупый у него вид

Ольга Фандорина
Поздравление, 8 марта, Денис Малюська, Роза

Министр юстиции Денис Малюська опубликовал романтичное фото с огромной розой, которую он подарил своей жене на 8 марта. Пост-поздравление появился на странице чиновника в Facebook.

"Спросил жену, не слишком глупый вид на фото как для поздравления с 8 Марта. Ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. А потому с праздником вас, дорогие женщины!", - пишет Малюська.

Фото: Денис Малюська

Министр отметил, что он, как руководитель органа, проводящего гендерную экспертизу законопроектов, обещает обеспечивать равенство прав на нормативном уровне. Также Малюська похвастался тем, что приготовил завтрак и обед для трех дочерей и супруги, добавив, что он это делает каждый день.

Скриншот: Денис Малюська в Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день.

Также Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. 


Лучшие открытки для поздравления с 8 марта. 

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