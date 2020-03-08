Малюська принес жене розу, поздравил с 8 марта и спросил, не слишком ли глупый у него вид

Министр юстиции Денис Малюська опубликовал романтичное фото с огромной розой, которую он подарил своей жене на 8 марта. Пост-поздравление появился на странице чиновника в Facebook.

"Спросил жену, не слишком глупый вид на фото как для поздравления с 8 Марта. Ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. А потому с праздником вас, дорогие женщины!", - пишет Малюська.

Министр отметил, что он, как руководитель органа, проводящего гендерную экспертизу законопроектов, обещает обеспечивать равенство прав на нормативном уровне. Также Малюська похвастался тем, что приготовил завтрак и обед для трех дочерей и супруги, добавив, что он это делает каждый день.

Как сообщали Українські Новини, каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день.

Также Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта.



Лучшие открытки для поздравления с 8 марта.