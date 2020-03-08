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08 марта 2020, воскресенье, 15:45 89
Происшествия 2020-03-08T15:46:07+02:00
Українські Новини
Под Тернополем в ДТП столкнулись 2 автомобиля: пострадали 5 человек

Под Тернополем в ДТП столкнулись 2 автомобиля: пострадали 5 человек

Ольга Фандорина
ДТП, Тернопольская область, ДТП в Тернопольской области
ДТП под Тернополем. Фото: tp.npu.gov.ua
ДТП под Тернополем. Фото: tp.npu.gov.ua

В ДТП в Тернопольской области пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в воскресенье, 8 марта.

Авария произошла на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка в Тернопольском районе. Столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.

"По предварительной информации, водитель ЗАЗ, 1995 года рождения, не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра транспортное средство врезался в иномарку под управлением львовянина", - сказано в сообщении.

Пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ, а также четырехлетний ребенок из машины Volkswagen.

Как сообщали Українські Новини, 7 человек госпитализированы в четверг, 13 февраля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 50 км автодороги Н-24 "Благовещенское – Николаев" в Николаевской области.

Ранее в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя такси, Нарушитель объяснил полиции, что гонялся по городу за "гномами", которые якобы украли у него глиняные кувшины.

Также стало известно, что в Украине на 25% увеличилось количество ДТП из-за вождения в нетрезвом виде.

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