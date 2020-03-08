Под Тернополем в ДТП столкнулись 2 автомобиля: пострадали 5 человек

В ДТП в Тернопольской области пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в воскресенье, 8 марта.

Авария произошла на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка в Тернопольском районе. Столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.

"По предварительной информации, водитель ЗАЗ, 1995 года рождения, не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра транспортное средство врезался в иномарку под управлением львовянина", - сказано в сообщении.

Пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ, а также четырехлетний ребенок из машины Volkswagen.

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