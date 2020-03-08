подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
08 марта 2020, воскресенье, 15:26 297
Экономика 2020-03-08T15:27:07+02:00
Українські Новини
Секвестр госбюджета пока не рассматривается, - Уманский

Секвестр госбюджета пока не рассматривается, - Уманский

Ольга Фандорина
Кабмин, Игорь Уманский, Министр финансов, Секвестр
Игорь Уманский. Скриншот: ИА
Игорь Уманский. Скриншот: ИА "Українські Новини"/Youtube

Игорь Уманский, назначенный на заседании Рады в среду, 4 марта министром финансов, констатирует, что вопрос секвестра госбюджета пока не рассматривается.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передают Українські Новини.

"На сегодняшний день вопрос о секвестре бюджета мы не ставим", - сказал Уманский.

По его словам, в ближайшее время будет проведено совещание по администрированию и борьбе со схемами в системе госфинансов.

"На этих администраторов надо смотреть комплексно. Если на Таможне недобрали, то это должна добрать Налоговая", - добавил Уманский.

Напомним, что министр финансов Уманский заработал в "Укргазбанке" 306 тыс. гривен в 2019.

Также Игорь Уманский который входил в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и Национального банка Украины считает вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы.

Больше новостей о: Кабмин Игорь Уманский Министр финансов Секвестр

Коронавирус у 20 человек не подтвердился, - Минздрав
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики
Новости
Под Тернополем в ДТП столкнулись 2 автомобиля: пострадали 5 человек 15:45
Секвестр госбюджета пока не рассматривается, - Уманский 15:26
Франция выделит 33 млн евро для водоснабжение в Луганской области 14:56
Венедиктова подала в суд на "Украинскую правду" и Центра противодействия коррупции 14:24
Коронавирус у 20 человек не подтвердился, - Минздрав 13:50
больше новостей
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
Индексация пенсий начнется с 1 апреля: в Минсоцполитики рассказали, кому повысят выплаты в 2020 10:15 Инфографика
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий 05:30
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день, - опрос 10:46
Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть 21:14
больше новостей
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok