Секвестр госбюджета пока не рассматривается, - Уманский

Игорь Уманский, назначенный на заседании Рады в среду, 4 марта министром финансов, констатирует, что вопрос секвестра госбюджета пока не рассматривается.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передают Українські Новини.

"На сегодняшний день вопрос о секвестре бюджета мы не ставим", - сказал Уманский.

По его словам, в ближайшее время будет проведено совещание по администрированию и борьбе со схемами в системе госфинансов.

"На этих администраторов надо смотреть комплексно. Если на Таможне недобрали, то это должна добрать Налоговая", - добавил Уманский.

Напомним, что министр финансов Уманский заработал в "Укргазбанке" 306 тыс. гривен в 2019.

Также Игорь Уманский который входил в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и Национального банка Украины считает вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы.