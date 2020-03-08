Секвестр держбюджету поки не розглядається, - Уманський

Ігор Уманський, призначений на засіданні Ради в середу, 4 березня міністром фінансів, констатує, що питання секвестру держбюджету поки не розглядається.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передають Українські Новини.

"На сьогоднішній день питання про секвестр бюджету ми не ставимо", - сказав Уманський.

За його словами, найближчим часом буде проведено нараду щодо адміністрування та боротьби зі схемами у системі держфінансів.

"На цих адміністраторів треба дивитися комплексно. Якщо на Митниці недобрали, то це повинна добрати Податкова", - додав Уманський.

Нагадаємо, що міністр фінансів Уманський заробив в "Укргазбанку" 306 тис. гривень в 2019.

Також Ігор Уманський який входив в список потенційних претендентів на пост глави уряду і Національного банку України вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП країни до 7% у найближчі роки.