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  • Возможный министр финансов Уманский заработал в "Укргазбанке" 306 тыс. гривен в 2019
04 марта 2020, среда, 17:06 29
Политика 2020-03-04T17:35:20+02:00
Українські Новини
Возможный министр финансов Уманский заработал в "Укргазбанке" 306 тыс. гривен в 2019

Возможный министр финансов Уманский заработал в "Укргазбанке" 306 тыс. гривен в 2019

Ольга Фандорина
Кабинет Министров, Отставка, Отставка Кабмина, Игорь Уманский
Игорь Уманский. Скриншот: ИА
Игорь Уманский. Скриншот: ИА "Українські Новини"/Youtube

Кандидат на должность министра финансов Игорь Уманский, который ранее дал Українським Новинам исчерпывающее интервью, задекларировал 306 тыс. гривен дохода за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные его декларации, передают Українські Новини.

В частности, Уманский задекларировал 303,2 тыс. гривен зарплаты в Укргазбанке, а также 2,9 тыс. гривен от профсоюза Укргазбанка.

Вместе с тем он располагает 61,1 тыс. гривен на счетах Укргазбанка, у его жены – 34,5 тыс. гривен в том же банке.

При этом они вместе задекларировали 25 тыс. долларов и 12 тыс. евро наличными.

У жены Уманского есть автомобиль Mercedes-Benz S500L 4matic 2010 года.

Также у него и его семьи в собственности находятся 2 земельных участка, 3 квартиры и гараж 42,3 кв. м, который был куплен в 2019 году в Киеве за 227,3 тыс. гривен.

Также в его собственности находится недостроенный дом в Киевской области.

В собственности жены Уманского есть шуба Braschi, часы Harry Winston, ряд ювелирных изделий ювелирного дома "Лабортас".

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает на должность министра экономики Романа Жуковского, министра финансов - Игоря Уманского, министра иностранных дел - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, министра обороны - Андрея Тарана.

Также Игорь Уманский который входил в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и Национального банка Украины считает вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы.

Ранее Уманский выступал за скорейшую смену руководства Национального банка.

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