В Японии пропал украинский спортсмен Алексей Борисенко

В Японии пропал украинский спортсмен и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко. Об этом написал в Facebook Денис Соколов.

"Наш Алексей Борисенко поехал в Токио на марафон-мейджор, который отменился из коронавируса, и пропал. В отеле остались вещи, на самолет в Украину он не сел", - написал Соколов.

По одной из версий, он мог отправиться на гору Фудзи.



На странице Алексея в соцсети пользователи сообщили, что в Японии уже собрали группу частных альпинистов, которая готова выйти на поиски.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех кого можно", - сказал УП директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.



Как сообщали Українські Новини, в январе с борта иностранного судна пропал украинский моряк. Корабль следовал из Нигерии в порт США.



Ранее в Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов.



Кроме того, украинские альпинисты погибли в горах Словакии. Несчастный случай произошел на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат).



