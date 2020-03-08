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08 марта 2020, воскресенье, 12:20 48
Общество 2020-03-08T12:21:30+02:00
Українські Новини
В Японии пропал украинский спортсмен Алексей Борисенко

В Японии пропал украинский спортсмен Алексей Борисенко

Валерия Драгомирова
Япония, Гора Фудзи, Алексей Борисенко
Алексей Борисенко. Фото: Facebook/Денис Соколов
Алексей Борисенко. Фото: Facebook/Денис Соколов

В Японии пропал украинский спортсмен и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко. Об этом написал в Facebook Денис Соколов.

"Наш Алексей Борисенко поехал в Токио на марафон-мейджор, который отменился из коронавируса, и пропал. В отеле остались вещи, на самолет в Украину он не сел", - написал Соколов.

По одной из версий, он мог отправиться на гору Фудзи.


На странице Алексея в соцсети пользователи сообщили, что в Японии уже собрали группу частных альпинистов, которая готова выйти на поиски.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех кого можно", - сказал УП директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Как сообщали Українські Новини, в январе с борта иностранного судна пропал украинский моряк. Корабль следовал из Нигерии в порт США.

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Кроме того, украинские альпинисты погибли в горах Словакии. Несчастный случай произошел на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат). 

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