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08 марта 2020, воскресенье, 11:15 2204
Финансы 2020-03-08T11:19:43+02:00
Українські Новини
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики

Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики

Валерия Драгомирова
Пенсии, Минсоцполитики, Марина Лазебная, Индексированные пенсии
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что все пенсионеры в 2020 году получат индексированные пенсии.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передают Українські Новини.

"Около 11 млн пенсионеров обязательно получат повышение к пенсиям в этом году", - сказала она.

Министр отметила, что повышение будет осуществлено в течение года, работа в этом направлении уже ведется.

В 2017 году в пенсионном законе была изъята норма, согласно которой индексация пенсий проводится с 1 марта.

По мнению министра, необходимо вернуть соответствующую норму для того, чтобы каждый пенсионер знал, что каждый год, именно с 1 марта такая индексация будет происходить.

Кроме того, министр отметила, что на сегодня существует большой разрыв в размерах пенсий между людьми, которые выходят на пенсию сейчас, и людьми, которые вышли на пенсию 10 или 20 лет назад.

Поэтому сейчас прорабатываются подходы осовременивания пенсий и изыскиваются на это возможности.

Как сообщали Українські Новини, 2 марта на то время премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.

Ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине.

4 марта Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде перед увольнением Горчарука сообщил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.

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