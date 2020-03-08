Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что все пенсионеры в 2020 году получат индексированные пенсии.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передают Українські Новини.



"Около 11 млн пенсионеров обязательно получат повышение к пенсиям в этом году", - сказала она.



Министр отметила, что повышение будет осуществлено в течение года, работа в этом направлении уже ведется.



В 2017 году в пенсионном законе была изъята норма, согласно которой индексация пенсий проводится с 1 марта.



По мнению министра, необходимо вернуть соответствующую норму для того, чтобы каждый пенсионер знал, что каждый год, именно с 1 марта такая индексация будет происходить.



Кроме того, министр отметила, что на сегодня существует большой разрыв в размерах пенсий между людьми, которые выходят на пенсию сейчас, и людьми, которые вышли на пенсию 10 или 20 лет назад.



Поэтому сейчас прорабатываются подходы осовременивания пенсий и изыскиваются на это возможности.



Как сообщали Українські Новини, 2 марта на то время премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.



Ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине.



4 марта Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде перед увольнением Горчарука сообщил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.