Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що всі пенсіонери в 2020 році отримають індексовані пенсії.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передають Українські Новини.



"Близько 11 млн пенсіонерів отримають підвищення до пенсій в цьому році", - сказала вона.



Міністр зазначила, що підвищення буде здійснено протягом року, робота в цьому напрямку вже ведеться. У 2017 році в пенсійному законі була вилучена норма, відповідно до якої індексація пенсій проводиться з 1 березня.



На думку міністра, необхідно повернути відповідну норму для того, щоб кожен пенсіонер знав, що кожен рік, саме з 1 березня така індексація буде відбуватися.



Крім того, міністр зазначила, що на сьогодні існує великий розрив у розмірах пенсій між людьми, які виходять на пенсію зараз, і людьми, які вийшли на пенсію 10 або 20 років тому. Тому зараз опрацьовуються підходи осучаснення пенсій і знаходяться на це можливості.



Як повідомляли Українські Новини, 2 березня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийнято і знаходиться на стадії розробки.



Раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні.



4 березня президент Володимир Зеленський у ході виступу у Верховній Раді перед звільненням Горчарука повідомив, що реальний план з підвищення пенсій відсутній.