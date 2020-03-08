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08 березня 2020, неділя, 11:16 45
Фінанси 2020-03-08T12:30:01+02:00
Українські Новини
Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики

Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики

Валерия Драгомирова
Пенсії, індексація пенсій, Мінсоцполітики, Марина Лазебна
Пенсії. Фото: censor.net
Пенсії. Фото: censor.net

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що всі пенсіонери в 2020 році отримають індексовані пенсії.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передають Українські Новини.

"Близько 11 млн пенсіонерів отримають підвищення до пенсій в цьому році", - сказала вона.

Міністр зазначила, що підвищення буде здійснено протягом року, робота в цьому напрямку вже ведеться. У 2017 році в пенсійному законі була вилучена норма, відповідно до якої індексація пенсій проводиться з 1 березня.

На думку міністра, необхідно повернути відповідну норму для того, щоб кожен пенсіонер знав, що кожен рік, саме з 1 березня така індексація буде відбуватися.

Крім того, міністр зазначила, що на сьогодні існує великий розрив у розмірах пенсій між людьми, які виходять на пенсію зараз, і людьми, які вийшли на пенсію 10 або 20 років тому. Тому зараз опрацьовуються підходи осучаснення пенсій і знаходяться на це можливості.

Як повідомляли Українські Новини, 2 березня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийнято і знаходиться на стадії розробки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні.

4 березня президент Володимир Зеленський у ході виступу у Верховній Раді перед звільненням Горчарука повідомив, що реальний план з підвищення пенсій відсутній.

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Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики
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