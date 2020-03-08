Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Мексике

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал на турнире WTA International в мексиканском Монтеррее. В полуфинале украинка обыграла Аранчу Рус из Нидерландов со счетом 6:0, 6:1. Об этом сообщает isport.ua.

Украинка сыграла очень сильно, реализовав 5 из 10 брейкпоинтов, и не дав Рус заработать ни одного шанса на брейк. Теннисистки провели на корте меньше одного часа.

Для Свитолиной это первый финал сезона и 17-й финал турнира WTA в карьере (13 побед и 3 поражения).

В финале Свитолина сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой, занимающей 57-ю строчку в мировом рейтинге.









Как сообщали Українські Новини, Свитолина заработала на чемпионате в Китае почти миллион долларов.



Ранее Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open.



Кроме того, Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.



Тем временем Свитолина поделилась романтическим фото с французским теннисистом.