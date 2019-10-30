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30 октября 2019, среда, 16:54 32
Жизнь 2019-10-30T16:57:03+02:00
Українські Новини
Свитолина заработала на чемпионате в Китае почти миллион долларов

Свитолина заработала на чемпионате в Китае почти миллион долларов

Китай, Теннис, Заработок, Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: twitter.com/poroshenko
Элина Свитолина. Фото: twitter.com/poroshenko

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго тура Итогового чемпионата WTA в Китае обыграла тенниситку от Румынии Симону Халеп со счетом 7:5, 6:3. Первая ракетка Украины досрочно вышла в полуфинал супертурнира. Об этом сообщает "Сегодня".

Элина Свитолина 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Халеп, которая в предыдущем туре оказалась сильнее канадки Бьянки Андрееску, 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.


Победа украинской теннисистки во втором круге Итогового чемпионата WTA в Китае принесла ей еще 305 тысяч долларов призовых. Столько же ей полагается за выигрыш у чешки Каролины Плишковой в стартовом поединке турнира.

Если же учесть тот факт, что только за само участие в этих соревнованиях организаторы выплачивают спортсменкам по 385 тысяч долларов, то на неофициальном чемпионате мира по теннису в Шэньчжэне Элина Свитолина уже заработала почти миллион долларов. Если быть точным – 995 тысяч. В переводе на украинскую валюту, это почти 25 миллионов гривен.

Если Элина продолжит в том же духе, то может стать обладательницей рекордных призовых в истории тенниса – $4,75 млн. Именно столько может выиграть Свитолина, если пройдет в Китае всю дистанцию без поражений.

Как сообщали Українські Новини, Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open

Ранее Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam

Тем временем Свитолина поделилась романтическим фото с французским теннисистом


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