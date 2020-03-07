Минздрав запустил Telegram-бота для ответов на вопросы о коронавирусе

В то время, как в Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтвердили, Министерстве здравоохранения после запуска специальной информ-странице о коронавирусе запустило Telegram-бот для ответов на вопросы о коронавирусе COVID-19 в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українськi Новини.

"Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бота для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы по коронавирусу в Украине", - сообщает Минздрав.

Бот доступен по ссылке.

Скриншот Telegram-канала о коронавирусе

Скриншот Telegram-бота о коронавирусе

Скриншот вопросов в Telegram-боте о коронавирусе

Кроме того, работает единственный верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной информацией о ситуации с коронавирусом в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса.

Тем временем, на борту лайнера "Grand Princess", который изолирован у берегов Калифорнии (США) из-за вспышки коронавируса, находится 49 граждан Украины.

Тем временем, жертвами коронавируса во всем мире стали 3491 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 102 тысяч.