Індексація пенсій розпочнеться з 1 квітня: у Мінсоцполітики розповіли, кому підвищать виплати в 2020

Після того, як підвищення пенсій у березні перенесли, новопризначена міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що 11 мільйонів пенсіонерів в цьому році обов'язково отримають індексовані пенсії.

Про це глава Мінсоцполітики повідомила в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Шановні наші пенсіонери! Близько 11 мільйонів пенсіонерів в цьому році обов'язково отримають індексовані пенсії. Обов'язково. Це підвищення буде протягом року здійснено. Ми починаємо цю роботу вже з 1 квітня", - сказала Лазебна.

Також чиновниця нагадала, що пенсії мають бути підвищені на 11% в рік.

Водночас, вона пояснила, чому з 1 березня не відбулося переіндексації пенсій.

Лазебна зазначила, що для багатьох людей відсутність індексації було незвичайним, оскільки протягом кількох років пенсіонери отримували підвищення саме в цей день. Однак, за її словами, з 2017 року цю цифру 1 березня – прибрали. Чиновниця вважає, що цю дату потрібно повернути. Також вона пообіцяла, що перерахунок пенсій обов'язково здійснять цього року. Над цим почнуть працювати прямо з 1 квітня. І тоді 11 мільйонів пенсіонерів зможуть отримати більшу пенсію вже в цьому році.

Окрему увагу міністр звернула на нерівність пенсій, яке зараз є.

"Між виплатами людей, які пішли 2 роки тому, і 20 – велика різниця. Нам треба осучаснювати пенсії, тому що це несправедливо. Відповідно, і переіндексацію отримувати на різні суми: один – 2 тис, інший – до ста гривень. Ми скоригуємо, підготуємо програму,"– сказала Лазебна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні, та Пенсійному фонді цю інформацію не підтвердили.

Також Міністерство соціальної політики України поставило першочерговим завданням провести довгоочікувану індексацію.