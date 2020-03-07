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07 марта 2020, суббота, 09:15 1387
Общество 2020-03-07T09:15:01+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса группа Sons Of Apollo отменила концерт в Киеве

Из-за коронавируса группа Sons Of Apollo отменила концерт в Киеве

Надежда Комендантова
Концерт, Коронавирус, отмена концерта, Sons Of Apollo
Фото: facebook.com/SonsOfApollo1
Фото: facebook.com/SonsOfApollo1

В то время, как от коронавируса во всем мире на 6 марта умерли уже 3491 человека, первое выступление известной американской метал-группы Sons Of Apollo в Украине откладывается на неопределенный срок. Из-за эпидемии коронавируса за день до киевского концерта группа отменила весь свой европейский тур.

"В абсолютном отчаянии вынуждены сообщить, что нет другого выбора, кроме как остановить наш тур по Европе, Украине и России и перенести концерты, которые остались", – сообщила группа в соцсетях.

"Эскалация эпидемии коронавируса дошла до такого предела, что правительства решили закрыть концертные площадки, ограничить проведение мероприятий и направления перелетов, и мы не имеем никаких гарантий для нас и наших промоутеров, что шоу состоятся. Это время, когда здоровье на первом месте – и мы не будем подвергать опасности группу, команду и поклонников", - сказано в сообщении группы Sons Of Apollo.

Также представители группы также сообщили, что Sons Of Apollo обязательно вернутся, чтобы сыграть обещанные шоу. Новые даты будут согласованы и объявлены сразу после того, как закончится эпидемиологический кризис. Киевские организаторы сообщают, что все приобретенные билеты остаются действительными и на новую дату.

Как сообщали Українські Новини, новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Тем временем, Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

Также в ВОЗ также подтвердили, что температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов и сообщили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

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