Сумы ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

Сумской городской совет решил ограничить проведение культурно-массовых мероприятий для предотвращения распространения коронавируса Covid-19, количество зараженных которым в мире превысило 100 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла ряд мер по недопущению коронавирусной инфекции Covid-19 в Сумах: установить режим повышенной готовности для всех подразделений горсовета на период риска распространения коронавирусной инфекции; ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества людей; ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.Также, согласно решению комиссии, учебные учреждения города должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами личной защиты.

Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг контролировать проведение дезинфекции в коммунальном и частном пассажирском транспорте.

Сумчанам комиссия рекомендовала ограничить посещение мест больших скоплений людей и пользования пассажирским транспортом с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19 контактным и капельным путем.

Как сообщали Українськi Новини, на Закарпатье у женщины подозревают коронавирус.

Также из-за возможных случаев коронавируса в ОРДЛО штаб ООС ввел ограничения на КПВВ.