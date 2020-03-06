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06 марта 2020, пятница, 22:49 79
Общество 2020-03-06T22:49:18+02:00
Українські Новини
Сумы ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

Сумы ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Китайский коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Сумской городской совет решил ограничить проведение культурно-массовых мероприятий для предотвращения распространения коронавируса Covid-19, количество зараженных которым в мире превысило 100 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла ряд мер по недопущению коронавирусной инфекции Covid-19 в Сумах: установить режим повышенной готовности для всех подразделений горсовета на период риска распространения коронавирусной инфекции; ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества людей; ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.Также, согласно решению комиссии, учебные учреждения города должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами личной защиты.

Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг контролировать проведение дезинфекции в коммунальном и частном пассажирском транспорте.

Сумчанам комиссия рекомендовала ограничить посещение мест больших скоплений людей и пользования пассажирским транспортом с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19 контактным и капельным путем.

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