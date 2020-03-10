НБУ обвалив гривню після святкових вихідних: офіційний курс валют

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 березня, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-9 березня, на 14,95 коп. до 24,7413 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,4154 1 долар США 24,9215 1 швейцарський франк 26,6654 10 єн 2,3708 10 російських рублів 3,6531 1 євро 28,2336

Як повідомляли Українські Новини, з 28 лютого по 6 березня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD другий тиждень поспіль.

Також курс гривні на міжбанку знизився на 26 копійок.

А в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 березня на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.