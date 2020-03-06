Курс гривны на межбанке снизился на 26 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 12 коп. в пятницу снизился на 26 коп. до 24,97 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,67-24,71 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,88-24,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,95-24,98 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 5,18% с 23,74 UAH/USD до 24,97 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 0,16 коп. до 27,2600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,88 коп. до 27,7548 UAH/EUR.



Тем временем доллар после длинных выходных подорожает.