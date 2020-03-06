подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 16:25 52
Экономика 2020-03-06T16:30:02+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился на 26 копеек

Курс гривны на межбанке снизился на 26 копеек

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Межбанк, курс доллара, Межбанковский валютный рынок
Деньги
Деньги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 12 коп. в пятницу снизился на 26 коп. до 24,97 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,67-24,71 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,88-24,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,95-24,98 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 5,18% с 23,74 UAH/USD до 24,97 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 0,16 коп. до 27,2600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,88 коп. до 27,7548 UAH/EUR. 


Тем временем доллар после длинных выходных подорожает

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк курс доллара Межбанковский валютный рынок

Нардеп Волошин готов отправиться на двухнедельный карантин
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса
Новости
НБУ обвалил нацвалюту: каким будет курс гривны после праздничных выходных 17:26
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
У больного коронавирусом жителя Черновцов наблюдаются температурные скачки, но состояние стабильное 16:57
Суд вернул "Гончаруку" иск против Разумкова и Зеленского 16:54
Нардеп Волошин готов отправиться на двухнедельный карантин 16:42 Документ
Криклий пообещал поддержку украинским вагоностроителям 16:35
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
И.о генпрокурора стал Чумак 10:48
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Новый министр здравоохранения Емец хочет вернуть Госсанэпидслужбу 23:59
больше новостей
И.о генпрокурора стал Чумак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok