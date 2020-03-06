Крупнейшая авиакомпания Европы отменяет половину рейсов из-за коронавируса

Крупнейший авиаконцерн Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с тем, что из-за стремительного распространения коронавируса падает спрос на перелеты.

Об этом сообщает пресс-служба авипаперевозчика.

"Из-за исключительных обстоятельств, вызванных распространением Covid-19 и резким снижением количества бронирований, а также многочисленными отменами рейсов, Lufthansa Group решила сократить объем предлагаемых рейсов даже больше, чем планировалось ранее. В зависимости от дальнейшего развития спроса, перевозки будут сокращены на 50 % в ближайшие недели", - сообщили в компании.

Как сообщали Українські Новини, в Словакии подтвердили первый случай коронавируса. Им стал 52-летний пациент, который сейчас находится в братиславской больнице с легкими симптомами.

Тем временем Минздрав опубликовал перечень рекомендаций по предотвращению заражения коронавирусом, в числе которых чаще дезинфицировать руки и соблюдать все правила личной гигиены.

Также в ведомстве отрицают инофрмацию о том, что вакцинация от кори защищает от коронавируса.