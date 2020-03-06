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06 березня 2020, пʼятниця, 18:03 5
Суспільство 2020-03-06T18:29:52+02:00
Українські Новини
Коронавірус не передається через причастя, якщо пити вино загальної ложкою з однієї чаші, — ПЦУ

Коронавірус не передається через причастя, якщо пити вино загальної ложкою з однієї чаші, — ПЦУ

Таня Войтюк
ПЦУ, Причастя, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

У зв'язку з поширенням коронавірусу і рекомендаціями МОЗ стосовно профілактики захворювання, Українська Православна Церква заявила, що коронавірусом не можна захворіти через причастя.

Про це повідомив Митрополит Дмитро Рудюк на сторінці в Facebook.

За його словами, традиційне причастя, під час якого віруючі п'ють вино з однієї ложки не сприяє поширенню вірусу. Він закликав не сіяти паніку серед людей і не придумувати альтернативні способи причащання.

У той же час митрополит закликав дотримуватися інших рекомендацій відповідно гігієни і зміцнення імунітету.

"Щоб не виникало зайвих питань, то хочу підкреслити, що інших лікарських порад щодо чистоти, гігієни, а також застережень щодо поширення короновируса ми не виключаємо і просимо вірних всіляко їх дотримуватися", - повідомив він.

Причастя в церкві не поширює коронавірусПричастя в церкві не поширює коронавірус

Як повідомляли Українські Новини, у дев'яти українців не підтвердилася підозра на коронавірус.

Тим часом у МОЗ повідомили, чому не варто боятися коронавіруса і як не захворіти.

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