Коронавірус не передається через причастя, якщо пити вино загальної ложкою з однієї чаші, — ПЦУ

У зв'язку з поширенням коронавірусу і рекомендаціями МОЗ стосовно профілактики захворювання, Українська Православна Церква заявила, що коронавірусом не можна захворіти через причастя. Про це повідомив Митрополит Дмитро Рудюк на сторінці в Facebook. За його словами, традиційне причастя, під час якого віруючі п'ють вино з однієї ложки не сприяє поширенню вірусу. Він закликав не сіяти паніку серед людей і не придумувати альтернативні способи причащання. У той же час митрополит закликав дотримуватися інших рекомендацій відповідно гігієни і зміцнення імунітету. "Щоб не виникало зайвих питань, то хочу підкреслити, що інших лікарських порад щодо чистоти, гігієни, а також застережень щодо поширення короновируса ми не виключаємо і просимо вірних всіляко їх дотримуватися", - повідомив він. Причастя в церкві не поширює коронавірус Як повідомляли Українські Новини, у дев'яти українців не підтвердилася підозра на коронавірус. Тим часом у МОЗ повідомили, чому не варто боятися коронавіруса і як не захворіти.