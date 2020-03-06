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06 марта 2020, пятница, 15:57 9 Карта
Общество 2020-03-06T15:57:44+02:00
Українські Новини
Завтра в Киеве ограничат движение на одной из улиц Минского массива

Завтра в Киеве ограничат движение на одной из улиц Минского массива

Таня Войтюк
Киев, ремонтные работы, Ограничение движения, Минский массив
Минский массив
Минский массив

Со вчерашнего дня в Киеве действует ограничение на Южном мосту, а также коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение на путепроводе через железную дорогу на улице Полярной с 7 марта до 7 апреля в связи с проведением противоаварийных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С 7 марта до 7 апреля на путепроводе через железную дорогу на ул. Полярной частично ограничат движение", - сказано в нем.

Согласно сообщению, это связано с ремонтом деформационного шва на путепроводе. Отмечается, что ремонтные работы продлятся около месяца. Во время ремонта движение будет частично ограничено на 1 полосу в каждом направлении.

Движение ограничат на улице Полярной. Фото: КиевавтодорДвижение ограничат на улице Полярной. Фото: Киевавтодор

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве до 22 марта частично ограничили движение по путепроводу неподалеку от Южного моста.

Также мост Патона в Киеве закрыли для грузовиков из-за аварийного состояния.

Помимо этого на 8 марта в Киеве ограничат движение по проспекту Степана Бандеры.

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