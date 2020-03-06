ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого

Совет Европы снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова (2010-2014) и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (2012-2014). Соответствующее решение обнародовано в официальном вестнике Европейского Союза, передают Українськi Новини. Причины снятия санкций не указаны. При этом против 10 топ-чиновников, ответственных за присвоение государственных средств Украины, санкции продлены до 6 марта 2021 года: экс-Президента Виктора Януковича (2010-2014) и его сына Александра, бывшего исполняющего обязанности премьера Сергея Арбузова (2014), экс-министра доходов и сборов Александра Клименко (2012-2014), экс-генпрокурора Виктора Пшонки (2010-2014) и его сына, депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Артема, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко (2011-2014) и его заместителя Виктора Ратушняка, экс-министра образования Дмитрия Табачника (2013-2014), бизнесмена Сергея Курченко. Первоначально, в марте 2014 года, ЕС ввел санкции против 18 чиновников, однако впоследствии ряд из них в судебном порядке добились снятия ограничительных мер в связи с недостаточными доказательствами Украиной их вины. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году совет ЕС продлил санкции в отношении Януковича и еще 11 ответственных за присвоение госсредств Украины до 6 марта 2020.Ранее послы Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого. Тем временем Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.