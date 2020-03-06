1 военный погиб, 3 травмированы из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне ООС

1 военный погиб, 3 травмированы из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в пятницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини. "Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП (боевой машины пехоты) на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - сказано в нем. Отмечается, что еще 3 украинских военных получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего. Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 5 марта, 1 военный ранен, 2 травмированы. Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС 4 марта, 4 военных ранены. 3 марта боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб и 5 ранены.