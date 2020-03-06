подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 14:00 290
Силовые структуры 2020-03-06T14:06:02+02:00
Українські Новини
1 военный погиб, 3 травмированы из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне ООС

1 военный погиб, 3 травмированы из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне ООС

Елизавета Драбкина
Военные, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
Пресс-служба ООС
Пресс-служба ООС

1 военный погиб, 3 травмированы из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в пятницу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП (боевой машины пехоты) на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - сказано в нем.

Отмечается, что еще 3 украинских военных получили минно-взрывные травмы.

Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 5 марта, 1 военный ранен, 2 травмированы.

Боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС 4 марта, 4 военных ранены.

3 марта боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб и 5 ранены.

Больше новостей о: Военные война на Донбассе Ситуация в зоне ООС

Контактировавший с заболевшим короновирусом депутат Волошин сегодня был в Раде и даже выступал
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса
Новости
Завтра в Киеве ограничат движение на одной из улиц Минского массива 15:57 Карта
В Минздраве отрицают, что вакцинация от кори защищает от коронавируса 15:51
Депутат Рады Мамка заявил, что Волошина не изолировали 15:48
Под Киевом реконструируют полигон бытовых отходов 15:37
Министр Кабмина Немчинов внес в декларацию акции компаний, земельные участки и квартиры 15:33
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Новый министр здравоохранения Емец хочет вернуть Госсанэпидслужбу 23:59
больше новостей
И.о генпрокурора стал Чумак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok