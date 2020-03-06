В Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В то время, как количество заболевших коронавирусом по всему миру приближается к отметке 100 тысяч, в Ватикане зафиксировали первый случай заражения смертельной пневмонией. Об этом передает National post.

Отмечается, что пресс-секретарь Маттео Бруни заявил, что открытие было сделано в четверг, в связи с чем, амбулаторные услуги в клиниках Ватикана были приостановлены, чтобы дезинфицировать районы. Он сказал, что Ватикан проинформировал итальянские органы здравоохранения, а пациент помещен в карантин.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днем ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших - 3296 человек.

Как сообщали Українські Новини, на карантин в Украине из-за подозрения на коронавирус отправили 6 людей Днепропетровской области, а также еще 5 человек в Черновицкой области.

Кроме того, министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.