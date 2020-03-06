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06 марта 2020, пятница, 13:46 25
Мир 2020-03-06T13:46:53+02:00
Українські Новини
В Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Елизавета Кесельман
Италия, Ватикан, Коронавирус, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Италии
Ватикан. Фото: tonkosti.ru
Ватикан. Фото: tonkosti.ru

В то время, как количество заболевших коронавирусом по всему миру приближается к отметке 100 тысяч, в Ватикане зафиксировали первый случай заражения смертельной пневмонией. Об этом передает National post.

Отмечается, что пресс-секретарь Маттео Бруни заявил, что открытие было сделано в четверг, в связи с чем, амбулаторные услуги в клиниках Ватикана были приостановлены, чтобы дезинфицировать районы. Он сказал, что Ватикан проинформировал итальянские органы здравоохранения, а пациент помещен в карантин.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днем ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших - 3296 человек.

Как сообщали Українські Новини, на карантин в Украине из-за подозрения на коронавирус отправили 6 людей Днепропетровской области, а также еще 5 человек в Черновицкой области.

Кроме того, министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

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