Український депутат зустрічався у Франції з парламентарем, який захворів коронавірусом і лежить в реанімації

Народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин в кінці лютого відвідав Францію, де зустрівся з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом, який в Італії шириться активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї, і зараз знаходиться в реанімації. Про це повідомляє "Європейська правда".

Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook повідомлення, текст якого зараз прихований, проте в ЗМІ зберігся його скріншот. У ньому депутат повідомив, що зустрічався з французьким колегою.

"Шикарний вид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин.

Як повідомляли Українські Новини, на днях одного з депутатів Франції Жана-Люка-Рейтцера госпіталізували з підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція".

З-за коронавіруса Макрон перестав тиснути людям руки.

Також повідомлялося про те, що у Франції вилікували всіх заражених коронавірусом.