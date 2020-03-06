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06 марта 2020, пятница, 12:24 78
Жизнь 2020-03-06T12:25:09+02:00
Українські Новини
В YouTube заявили, что не будут монетизировать видео, где упоминается коронавирус

В YouTube заявили, что не будут монетизировать видео, где упоминается коронавирус

Елизавета Кесельман
YouTube, Видео, Коронавирус, Монетизация, Борьба с коронавирусом
Коронавирус. Скриншот видео Global News
Коронавирус. Скриншот видео Global News

В компании YouTube заявили, что не намерены монетизировать видео и платить за рекламу, где есть упоминание про эпидемию коронавируса. Об этом заявил специалист по продукции YouTube Том Леунг, передает The Verge.

Сообщается, что видео на YouTube, касающиеся важных тем – недавние события, связанные с чьей-то смертью, и как правило, не подходят для размещения рекламы. Такой контент удаляет автоматически сервис, а авторам роликов не дают заработать на встроенной рекламе от YouTube. Одной из таких тем является коронавирус, передает ведомство.

"Таким образом все видео, посвященные этой теме, а не будут монетизироваться, пока компания не сообщит об обратном", — сказал Леунг.

Как сообщали Українські Новини, на карантин в Украине из-за подозрения на коронавирус отправили 6 людей Днепропетровской области, а также еще 5 человек в Черновицкой области.

Кроме того, министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах Украины.

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