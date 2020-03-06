Будемо рухатися вперед, іншого шляху немає, - Шмигаль про продовження медреформи

Прем'єрміністр Денис Шмигаль має намір продовжувати реформу медицини.

Про це Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Ми пройшли величезний шлях. За суб'єктивними оцінками, до 80% шляху пройдено. Сьогодні розвертатися назад - це значить зруйнувати систему охорони здоров'я. Тому ми будемо рухатися вперед, іншого шляху немає", - прокоментував продовження медичної реформи прем'єр.

Він зазначив, що Кабінет Міністрів не ставить за мету ліквідувати медичні заклади або звільнити лікарів.

При цьому Шмигаль не уточнив, чи буде відстрочений перехід на другий етап медреформи (який має стартувати 1 квітня) і буде дано медустановам перехідний період.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що більшість медустанов не готові до другого етапу медичної реформи. Другий етап медреформи передбачає укладення кожним медустановою договорів з Національною службою здоров'я України і отримання грошей за надані послуги.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я визначилися, скільки держава заплатить лікарням за лікування українців.

Тим часом, Зеленський пообіцяв відремонтувати 220 опорних лікарень в 2020 році.