Уманский встретился с представителем МВФ Люнгманом

В то время, как МВФ отметил прогресс в переговорах с Украиной, Минфин сообщил, что новая программа Международно валютного фонда является важной для поддержания финансовой стабильности в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Отмечается, что 6 марта Игорь Уманский провел свою первую официальную встречу в должности министра финансов с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.

В рамках конструктивного диалога была отмечена важность дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.

Министр финансов отметил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - отметил министр.

Он предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Указывается, что в декабре 2019 года в результате успешных переговоров было достигнуто техническое соглашение (Staff Level Agreement) по новой трехлетней программе "EFF" общим объемом 5,5 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) перенесли ежегодное весеннее заседание из-за распространения коронавируса Covid-19.

Специалисты МВФ достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив в ходе визита в Украину с 20 марта.