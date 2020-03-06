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06 марта 2020, пятница, 11:23 351
Судебная власть 2020-03-06T11:28:37+02:00
Українські Новини
Суд обязал ГБР закрыть дело о покупке Порошенко "Прямого"

Суд обязал ГБР закрыть дело о покупке Порошенко "Прямого"

Ярина Вацяк
ГБР, Петр Порошенко, Дело против Порошенко, Телеканал Прямой
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований закрыть уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов бывшим Президентом Петром Порошенко при покупке телеканала "Прямой".

Об этом заявил Порошенко на брифинге возле ГБР, где должен состояться его допрос по данному делу в 14:00, передают Українськi Новини.

Он отметил, что суд обязал ведомство рассмотреть ходатайство и закрыть данное дело.

Кроме того, Порошенко сообщил, что суд также обязал ГБР открыть дело против депутата Верховной Рады Александра Дубинского (фракция "Слуга народа") по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении, так как именно он был заявителем в данном деле.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка отказался подписать проекты подозрения Порошенко.

Адвокат бывшего Президента Илья Новиков заявил, что его отставка стала прямым следствием этого отказа.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Петр Порошенко, в частности во время досудебного расследования допрошены 562 свидетеля, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

После того, как Порошенко по решению суда должны были доставить в ГБР 28 февраля в 14:00, утром 28 февраля Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен состояться его допрос.

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