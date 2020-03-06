підписатися на розсилку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
  • Новини
  • Політика
  • Міністр цифровий трансформації Федоров не отримав зарплату в лютому
06 березня 2020, пʼятниця, 11:25 4
Політика 2020-03-06T12:45:03+02:00
Українські Новини
Міністр цифровий трансформації Федоров не отримав зарплату в лютому

Міністр цифровий трансформації Федоров не отримав зарплату в лютому

Ольга Фандорина
зарплати чиновників, Зарплати міністрів, Михайло Федоров
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Віце-прем'єр-міністру, міністру цифровий трансформації Михайлу Федорову не нараховували заробітну плату за лютий.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

"Віце-прем'єр-міністру України - міністру цифровий трансформації України Федорову Михайлу заробітна плата за лютий 2020 року не була нарахована і не виплачувалася", - сказано в ньому.

У січні прес-служба Федорова повідомила про його хвороби, з-за чого була перенесена презентація мобільного додатку "Дія" і національної онлайн-платформи "Дія".

У лютому презентація відбулася, проте без участі міністра.

Федоров також був відсутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня.

Раніше Зеленський розповів про хвороби Федорова: віце-прем'єр у важкому стані.

Крім того, Милованов заявив, що Федоров може перебувати в реанімації, проте прес-служба все заперечувала.

Як повідомляли Українські Новини, презентація програми "Дія" пройшла в четвер, 6 лютого. До кінця зими у додаток обіцяють додати цифровий паспорт.

В новому додатку також з'явиться Пенсійний фонд, в якому українцям можна буде оформити електронну пенсію, не виходячи з дому.

Більше новин про: зарплати чиновників Зарплати міністрів Михайло Федоров

Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус
В. о генпрокурора став Чумак
Новини
МАУ безкоштовно змінить дату вильоту в Італію 13:25
Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус 12:43
Український депутат зустрічався у Франції з парламентарем, який захворів коронавірусом і лежить в реанімації 12:40
Долар після довгих вихідних подорожчає. НБУ оприлюднив довідковий курс 12:35
Гончарук у лютому отримав надбавок і відрядних майже в два рази більше окладу 12:22 Документ
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Гончаренко і Зеленський. Фото: Facebook/ Yan Dobronosov
Зеленський підійшов до депутата "Євросолідарності" і попросив не переходити на особистості 19:52
Аваков задекларував більше мільйона гривень зарплати в МВС за минулий рік 11:29
Гетманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби" заступником міністра 18:44
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня 09:40
14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства 16:01
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірус, - Данилов 14:31
більше новин
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok