Міністр цифровий трансформації Федоров не отримав зарплату в лютому

Віце-прем'єр-міністру, міністру цифровий трансформації Михайлу Федорову не нараховували заробітну плату за лютий.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

"Віце-прем'єр-міністру України - міністру цифровий трансформації України Федорову Михайлу заробітна плата за лютий 2020 року не була нарахована і не виплачувалася", - сказано в ньому.

У січні прес-служба Федорова повідомила про його хвороби, з-за чого була перенесена презентація мобільного додатку "Дія" і національної онлайн-платформи "Дія".

У лютому презентація відбулася, проте без участі міністра.

Федоров також був відсутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня.

Раніше Зеленський розповів про хвороби Федорова: віце-прем'єр у важкому стані.

Крім того, Милованов заявив, що Федоров може перебувати в реанімації, проте прес-служба все заперечувала.

Як повідомляли Українські Новини, презентація програми "Дія" пройшла в четвер, 6 лютого. До кінця зими у додаток обіцяють додати цифровий паспорт.

В новому додатку також з'явиться Пенсійний фонд, в якому українцям можна буде оформити електронну пенсію, не виходячи з дому.