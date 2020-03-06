Пассажир подорвал петарду на станции метро "Вокзальная", полиция устанавливает правонарушителя

Пассажир подорвал петарду в вагоне киевского метрополитена на станции "Вокзальная", полиция устанавливает правонарушителя.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба киевской полиции и метрополитена.

"Пассажир петарду подорвал в вагоне. На данный момент инцидент исчерпан", - сказала пресс-служба метрополитена.

При этом полиция отметила, что правоохранители занимаются установлением и задержанием правонарушителя.

После установления обстоятельств будет дана правовая квалификация происшествия.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу в вагоне киевского метрополитена на станции "Вокзальная" произошел взрыв.

В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд. Все пассажиры высадились на станции.

4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

В тот же день в Киеве эвакуировали весь персонал и пассажиров из центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании.