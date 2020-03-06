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06 марта 2020, пятница, 10:51 431
Политика 2020-03-06T10:51:59+02:00
Українські Новини
Экс-министр Коляда забрала автомобиль с штрафплощадки

Экс-министр Коляда забрала автомобиль с штрафплощадки

Ольга Фандорина
Министр, Штраф, Штрафплощадка, неправильная парковка, Оксана Коляда (Гаврилюк)
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Бывший министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда оплатила штраф и забрала автомобиль с штрафплощадки.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Забрала (автомобиль)", - сказала экс-министр.

Она добавила, что оплатила штраф.

При этом Коляда не уточнила, какой штраф пришлось ей заплатить, отметив, что все есть в открытом доступе.

Ранее правоохранители эвакуировали автомобиль Коляды на штрафплощадку за неправильную парковку в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, министр Коляда не заплатила 20 грн за парковку машины, несмотря на зарплату в 158 тыс. грн.

Тем временем, министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных.

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в столице появились новые мобильные и быстрые эвакуаторы и существует проблема нехватки мест для паркинга, в Киевской городской государственной администрации сообщили о возможном увеличении стоимость парковки в центре Киева в несколько раз.

Напомним, в ноябре борьба с неправильной парковкой стала причиной того, что массово начали эвакуировать машины с центра.

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