Министр Коляда не заплатила 20 грн за парковку машины, несмотря на зарплату в 158 тыс. грн

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда получила штраф за неправильную парковку. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Ее автомобиль был припаркован в запрещенном месте на улице Михайловской в центре Киева и был эвакуирован инспекторами.

"Бежала, опаздывала, бросила машину на улице Михайловской. Возвращаюсь через два часа, а машины нету. Вижу наши ветераны с Муниципальной варты патрулируют. Спрашиваю, не видели? Говорят: Да, госпожа министр, эвакуатор забрал ваше авто на штрафплощадку. В понедельник оплатите штраф и заберете. У нас сегодня рейд. Поэтому, в следующий раз не нарушайте", — говорится в сообщении.

Тем временем, министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных.

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в столице появились новые мобильные и быстрые эвакуаторы и существует проблема нехватки мест для паркинга, в Киевской городской государственной администрации сообщили о возможном увеличении стоимость парковки в центре Киева в несколько раз.

Напомним, в ноябре борьба с неправильной парковкой стала причиной того, что массово начали эвакуировать машины с центра.