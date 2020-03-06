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  • Главное деоккупация, остальное - предмет переговоров, – Кулеба о возобновлении авиасообщения и торговых отношений с Россией
06 марта 2020, пятница, 08:28 1030
Политика 2020-03-06T09:15:02+02:00
Українські Новини
Главное деоккупация, остальное - предмет переговоров, – Кулеба о возобновлении авиасообщения и торговых отнош

Главное деоккупация, остальное - предмет переговоров, – Кулеба о возобновлении авиасообщения и торговых отношений с Россией

Елизавета Кесельман
Переговоры по Донбассу, Крым, Донбасс, Дмитрий Кулеба, Право на владу, Закон о деоккупации Донбасса
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Новопризначенный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в программе "Право на власть" телеканала "1+1" на вопрос о действительноти разработки проектов договоренностей с Россией, в том числе о возвращении послов, возобновлении авиасообщения и прямых торговых соглашений в Офисе президента ответил, что стране нужны две стратегии, одна из которых - деоккупация Донбасса и Крыма, передают Українськi Новини.

"Не вижу оснований для комментирования. Безусловно, стране необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, - это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. Потому что бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене. Поэтому сценарии могут рассматриваться разные. Это пространство дипломатии - находить компромисс. Но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное - это предмет переговоров", - ответил он.

Министр добавил, что сегодня обсуждал в Министерстве иностранных дел с коллегами детально вопрос Крыма, а 6 марта, после возвращения Президента Владимира Зеленского и его команды из Полтавы, будет обсуждать поиск оптимальных моделей с ними.

Говоря об оккупированных территориях Донбасса, Кулеба сообщил, что после назначения на должность министра в МИДе его первым делом проинформировали о положении дел с освобождением незаконно удерживаемых украинцев.

Также Кулеба напомнил, что есть три дополнительных точки для разведения сил и средств на Донбассе, и дискуссия по ним продолжится на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске (Беларусь) 11 марта.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль считает, что подача воды в аннексированный Россией Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед людьми.

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