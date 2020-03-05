Новый министр здравоохранения Емец хочет вернуть Госсанэпидслужбу

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за возобновление деятельности Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Об этом он сказал в ходе политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Сегодня премьер-министр одобрил мою просьбу, чтобы Санэпидслужба, которая была разрушена в течение последних лет, снова возникла, и сегодня я имею доверие премьера, чтобы возник первый заместитель министра здравоохранения - главный врач Санэпидемслужбы. Это нужно сделать немедленно", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 26 февраля Кабинет Министров назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность главного санитарно-эпидемиологического врача.

10 сентября 2014 года Кабмин создал Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, объединив функции Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Госсанэпидслужбы.

После того, как премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля, Верховная Рада назначила министром здравоохранения Илью Емца.