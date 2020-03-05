В центре Киева снова прорвало трубу посреди улицы и провалился асфальт

После масштабного прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, Киеве прорвало трубопровод, из-за чего провалилось дорожное покрытие. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевавтодор в Facebook в четверг, 5 марта.

Движение на проезжей части ограничено. Ремонтники уже начали ликвидировать последствия аварии.

"На ул. Владимирской, 52 произошло повреждение трубопровода. Из-за этого возникло проседание асфальта. Работники Киевводоканала уже начали ликвидировать порыв", - сказано в ообщении.

Прорыв на Владимирской. Фото: facebook.com/kievavtodor

Асфальт будет восстановлен балансодержателем сетей, добавили в Укравтодоре. Конкретных сроков ремонта проезжей части не назвали.

Как сообщали Українські Новини, также сегодня ночью в Киеве прорвало еще одну трубу: кипятком залило окрестности возле Воздухофлотского проспекта.

Ранее, 14 января, в Киеве кипятком затопило улицу на Шулявке.

А Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza. Также извеснто, что из-за прорыва теплосети на улице Антоновича были госпитализированы семь человек.