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05 марта 2020, четверг, 21:43 525
Политика мира 2020-03-05T21:43:22+02:00
Українські Новини
Прекращение огня в Сирии: к чему привели московские переговоры Путина и Эрдогана

Прекращение огня в Сирии: к чему привели московские переговоры Путина и Эрдогана

Елизавета Кесельман
Россия, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, война в Сирии, Путин, Переговоры Путина и Эрдогана
Эрдоган и Путин.Фото: wikipedia
Эрдоган и Путин.Фото: wikipedia

Масштабный конфликт между Россией и Турцией унес жизни 33 военных, в с связи с чем президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в ходе сегодняшних переговоров в Москве договорились о перемирии и прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, передает hromadske.

Отмечается, что прекращение огня в демилитаризованных зонах Сирии вступит в силу после 00:00 6 марта. В российском МИД назвали детали турецко-российской договоренности, которые включают в себя:

  • создание безопасности коридора протяженностью 6 километров к северу и 6 километрах к югу от международной трассы М4 "Латакия-Алеппо". Параметры функционирования этого коридора будут оговоренные между министерствами обороны России и Турции в течение семи дней
  • начало работы с 15 марта 2020 года общей группы патрулирования с участием турецких и российских войск на трассе М4 по маршруту от населенного пункта Трумба — два километра западнее города Саракеб — до населенного пункта Айн-эль-Хабр.

Реждеп Тайип Эрдоган подчеркнул тяжелое гуманитарное положение в Сирии в результате вооруженного обострения.

"По последним данным, около нашей границы сейчас находится 1,5 миллиона человек. Это лишило регион населения и, очевидно, поставило Турцию в сложное положение", - отметил он.

Президент Турции также объявил, что проведет встречу высокого уровня с Путиным в ближайшее время.

"Сегодняшние переговоры... являются выражением нашего желания достичь полного урегулирования войны в Сирии... Сегодня после полуночи вступит в силу немедленное прекращении огня", — отметил Эрдоган.

Как сообщали Українські Новини, ранее турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

Позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены.

Также два фрегата Черноморского флота России "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" были отправлены в Сирию. 

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