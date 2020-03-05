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05 марта 2020, четверг, 19:59 501
Политика мира 2020-03-05T20:00:09+02:00
Українські Новини
Турецкие силовики не намерены впускать беженцев из Греции

Турецкие силовики не намерены впускать беженцев из Греции

Елизавета Кесельман
Граница, Греция, Турция, Война Турции и Греции, блокирование границ
Турция Греция Фото: greekreporter.com
Турция Греция Фото: greekreporter.com

После того, как на границе Турции и Греции 500 беженцев получили отпор в виде слезоточивого газа, глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о том, что турецкие силовики будут противодействовать возвращению беженцев из Греции, которые попали в страну после того, как Турция открыла для беженцев границу с ЕС. Об этом передает Bloomberg.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 5 марта из турецкого города Эдирне в Грецию направились 13 9070 беженцев. Также три человека погибли и еще 164 получили ранения в результате столкновений на границе с греческими силами безопасности.

Сулейман Сойлу также напомнил, что в прошлом году в Грецию бежали 7300, а годом ранее еще 7600 беженцев, и Греция "с удовольствием приняла их всех".

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля в сирийском Идлибе армия Башара Асада убила несколько десятков турецких солдат.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил открытой границу с европейскими странами для беженцев. Это произошло через два дня после обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Как сообщали Українські Новини, Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиа-удары.  

Кроме того, количество погибших турецких солдат в Сирии выросло до 33 человек,.

Также Турция может закрыть для России Босфор

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