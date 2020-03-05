На 8 березня у Києві обмежать рух по проспекту Степана Бандери

У той час як "Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень, київська міська держадміністрація має намір частково обмежити рух по проспекту Степана Бандери з 8 березня до 26 квітня через капітальних ремонтних робіт.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 8 березня до 26 квітня частково обмежать рух на вул. Степана Бандери, де починають наступний етап капітального ремонту", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що комунальна корпорація "Київавтодор" буде оновлювати покриття на частині дороги між вулицею Йорданською і проспектом Оболонським.

Робота проходитиме в напрямку вулиці Олени Теліги, рух автомобілів здійснюватиметься однією смугою.

Згідно з повідомленням, ремонтні роботи триватимуть до кінця квітня.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві до 22 березня частково обмежили рух по шляхопроводу неподалік від Південного мосту.

Також міст Патона у Києві закрили для вантажівок через аварійний стан.