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05 березня 2020, четвер, 17:38 5
Суспільство 2020-03-05T18:45:03+02:00
Українські Новини
На 8 березня у Києві обмежать рух по проспекту Степана Бандери

На 8 березня у Києві обмежать рух по проспекту Степана Бандери

Таня Войтюк
Київ, Обмеження руху, Ремонтні роботи, Проспект Степана Бандери
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

У той час як "Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень, київська міська держадміністрація має намір частково обмежити рух по проспекту Степана Бандери з 8 березня до 26 квітня через капітальних ремонтних робіт.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 8 березня до 26 квітня частково обмежать рух на вул. Степана Бандери, де починають наступний етап капітального ремонту", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що комунальна корпорація "Київавтодор" буде оновлювати покриття на частині дороги між вулицею Йорданською і проспектом Оболонським.

Робота проходитиме в напрямку вулиці Олени Теліги, рух автомобілів здійснюватиметься однією смугою.

Згідно з повідомленням, ремонтні роботи триватимуть до кінця квітня.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві до 22 березня частково обмежили рух по шляхопроводу неподалік від Південного мосту.

Також міст Патона у Києві закрили для вантажівок через аварійний стан.

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