Не пускают родителей и дважды в день измеряют температуру. Как детские сады Киева готовятся к 8 марта

Отмечается, что в связи с эпидемией, накануне 8 марта, в саду "Лыбидь" №762 родителей просили подписать документ, удостоверяющий, что "родители, которые посещают праздник, берут на себя ответственность за состояние своего здоровья и здоровья своего ребенка", а также попросили приходить на утренник по одному, то есть не брать никого из членов семьи, в особенности маленьких детей.

Кроме того, воспитатели и заведующие настоятельно просили родителей приобрести термометры для того, чтобы дважды в день измерять всем детям температуру. О проведении праздничных утренников завтра, по словам директора сада, еще не определили будут ли их проводить.

В то же время, в другом детском саду родителей не пускают внутрь помещения, а детям измеряют температуру при приеме.

"Смотрит медсестра горло и нос, после болезни вновь нужно справку приносить. Но утренник не отменили. В саду учили мыть руки правильно, чеснок-лук тоже разложили и учили маски носить. Но, по-моему, это больше для самоуспокоения персонала делается, потому что все эти методы никак не помогут в случае вируса", — говорит одна из матерей.

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