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  • Не пускают родителей и дважды в день измеряют температуру. Как детские сады Киева готовятся к 8 марта
05 марта 2020, четверг, 17:12 1025
Общество 2020-03-05T17:25:02+02:00
Українські Новини
Не пускают родителей и дважды в день измеряют температуру. Как детские сады Киева готовятся к 8 марта

Не пускают родителей и дважды в день измеряют температуру. Как детские сады Киева готовятся к 8 марта

Елизавета Кесельман
Киев, Коронавирус, Детские сады, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом

После того, как в Украине зафиксировали первый случай заболевания смертельным коронавирусом в Черновцах, и госпитализировали еще пяерых украинцев, в Киевских детских садах ввели дополнительные меры безопасности для детей. Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что в связи с эпидемией, накануне 8 марта, в саду "Лыбидь" №762 родителей просили подписать документ, удостоверяющий, что "родители, которые посещают праздник, берут на себя ответственность за состояние своего здоровья и здоровья своего ребенка", а также попросили приходить на утренник по одному, то есть не брать никого из членов семьи, в особенности маленьких детей.

Кроме того, воспитатели и заведующие настоятельно просили родителей приобрести термометры для того, чтобы дважды в день измерять всем детям температуру. О проведении праздничных утренников завтра, по словам директора сада, еще не определили будут ли их проводить.

В то же время, в другом детском саду родителей не пускают внутрь помещения, а детям измеряют температуру при приеме.

"Смотрит медсестра горло и нос, после болезни вновь нужно справку приносить. Но утренник не отменили. В саду учили мыть руки правильно, чеснок-лук тоже разложили и учили маски носить. Но, по-моему, это больше для самоуспокоения персонала делается, потому что все эти методы никак не помогут в случае вируса", — говорит одна из матерей.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье выписали всех, у кого подозревали коронавирус.

Кроме того, в Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса.

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