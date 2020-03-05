На Закарпатье выписали всех, у кого подозревали коронавирус. В Черновцах продолжают лечение

В то время как в Черновицкой области коронавирус подозревают еще у двоих людей , и

Об этом на брифинге сообщил в. о. директора КПГ "Областная клиническая инфекционная больница Закарпатского областного совета" Марьян Мальчицкий, передает "Радио Свобода".

"Все лица, которые по разным причинам были отправлены на карантин и обсервацию в инфекционную больницу, выписаны. Коронавируса у них не обнаружено", - сказал он.

По его словам, ситуация с коронавирусом в области стабильная: случаев заболевания на территории Закарпатья сегодня не зарегистрировано. У семейной пары, которая имела признаки заболевания, подтвержденная другая вирусная инфекция, мужчина и женщина уже выздоровели.

В Черновцах продолжают лечение для тех, у кого проявились симптомы коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, привитые от кори люди почти не болеют коронавирусом.

Тем временем в Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса.