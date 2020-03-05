На Закарпатье выписали всех, у кого подозревали коронавирус. В Черновцах продолжают лечение

В то время как в Черновицкой области коронавирус подозревают еще у двоих людей, из закарпатской областной инфекционной больницы выписали всех, кто находился на карантине или обсервации с подозрением на короновирус. Об этом на брифинге сообщил в. о. директора КПГ "Областная клиническая инфекционная больница Закарпатского областного совета" Марьян Мальчицкий, передает "Радио Свобода". "Все лица, которые по разным причинам были отправлены на карантин и обсервацию в инфекционную больницу, выписаны. Коронавируса у них не обнаружено", - сказал он. По его словам, ситуация с коронавирусом в области стабильная: случаев заболевания на территории Закарпатья сегодня не зарегистрировано. У семейной пары, которая имела признаки заболевания, подтвержденная другая вирусная инфекция, мужчина и женщина уже выздоровели. В Черновцах продолжают лечение для тех, у кого проявились симптомы коронавируса. Как сообщали Українські Новини, привитые от кори люди почти не болеют коронавирусом. Тем временем в Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса.